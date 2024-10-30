İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Ekim 2024 Çarşamba / 27 RebiülAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,2923
  • EURO
    37,1578
  • ALTIN
    3063.14
  • BIST100
    9014.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İsmet Taşdemir Bodrum FK'ya altın çağını yaşattı
Spor

İsmet Taşdemir Bodrum FK'ya altın çağını yaşattı

Süper Lig ekiplerinden Bodrum FK'nın 2-0'lık Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası yollarını ayırdığı İsmet Taşdemir, yeşil-beyazlılarda tarihi başarılar elde etti.

DHA30 Ekim 2024 Çarşamba 14:47 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir Bodrum FK'ya altın çağını yaşattı
ABONE OL

4 sene önce göreve getirilen deneyimli teknik adam, 2'nci Lig'den aldığı takımı Süper Lig'e taşıyıp camiada büyük izler bıraktı.

İsmet Taşdemir ilk olarak 2021-22 sezonunda dümene geçtiği Bodrum FK ile 2'nci Lig Play-Off şampiyonluğu yaşadı. O dönem Kırmızı Grup'ta normal sezonu 3'üncü sırada tamamlayan Bodrum FK, Taşdemir yönetiminde Play-Off'lara kaldı. 1'inci Lig yolunda çeyrek finalde önce Sivas Belediyespor'u eleyen Bodrum FK, yarı finalde ise Bayburt Özel İdare Spor'u saf dışı bıraktı. Finalde Karacabey Belediyespor'u yenen Ege ekibi tarihinde ilk kez 1'inci Lig'e yükseldi.

Ertesi sezon İsmet Taşdemir'le 1'inci Lig'de yola devam eden Bodrum FK ilk kez yer aldığı ligde yine Play-Off finaline kaldı. Normal sezonu 4'üncü bitiren Bodrum Futbol Kulübü, elemelerde Göztepe ve Eyüpspor'u geride bırakarak finalde Pendikspor'un rakibi oldu. Ancak finali 2-1 kaybeden İsmet Taşdemir'in öğrencileri Süper Lig'in kapısından döndü. İstikrarlı bir şekilde Bodrum FK'da çalışmaya devam eden Taşdemir, geçen sezon ise tarihi bir başarı yakaladı. Sezonu yine 4'üncü tamamlayan Bodrum FK, Play-Off'larda mücadele etti. Bu kez Boluspor ve Çorum FK'yı eleyen yeşil-beyazlı ekip finalde Sakaryaspor'u 3-1 yenerek tarihinde ilk defa Süper Lig vizesi aldı.

  • ismet taşdemir
  • bodrum fk
  • başarı

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.