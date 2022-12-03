İsmet Taşdemir: Bugün sadece 3 puan önemliydi

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup eden Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, üç puan aldıkları için mutlu olduğunu söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, rakiplerinin konum itibarıyla sıkıntılı bir süreç yaşadığını ifade etti.

Rakibin genç oyunculardan kurulu, hata yapmaya müsait ama dirençli oynamaya çalışan bir takım olduğunu belirten Taşdemir, "Maçın başında birinci bölge savunması yapacaklarını biliyorduk. Golü erken bulmamız işimizi biraz daha kolaylaştırdı. Daha sonra ikinci golün gelmesi oyunu bizim adımıza koparttı. Çok daha farklı şekilde de kopartabilirdik." dedi.

Maçta çok gol kaçırdıklarını anlatan Taşdemir, "Kötü giden 3 haftanın sonunda kazanmak önemliydi. Bugün sadece 3 puan önemliydi. Bunu iyi bir oyunla aldığımız için ben bugün mutluyum. İlk yarıyı istediğimiz yerde bitirebilmemiz için 3 hafta kaldı. Bu maçla beraber gelecek galibiyet serisi bizi birazcık daha farklı bir yere taşıyabilir. Onun peşindeyiz. İlk yarı sonuna kadar hedefimizi yakalayabilirsek bizim için çok güzel olur." değerlendirmesinde bulundu.