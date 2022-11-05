İsmet Taşdemir: Göze hoş gelen zevkli oyunumuzu yine gösterdik

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kazandıkları için mutlu olduklarını belirterek, ''Maçın zorlu geçeceğini önceden tahmin ettik. Bütün önlemleri ona göre almıştık. Rakibimiz özellikle deplasmanlarda çok iyi oynayan bir takım. Gol yediğinde farklı reaksiyon veren, gol yemediğinde farklı oynayan dolayısıyla da skora göre çok farklı direnç gösterebilen bir rakibimiz vardı." diye konuştu.

Takımın oyununun her geçen gün üst seviyeye çıktığına işaret eden Taşdemir, şöyle konuştu:

"Ne kadar rakipler bizi engellemeye çalışsa dahi bence göze hoş gelen zevkli oyunumuzu bugün yine gösterdik. Çok pozisyona girdiğimiz için memnunum. Kazanmak bugün bizim için çok önemliydi. Kazandığımız için mutluyum. Arkadaşlarımızı tebrik ediyorum çok iyi bir oyun çıkarttılar."

"NE İYİ OYUN OYNAYABİLDİK, NE DE PUAN ALABİLDİK"

Dyorex Boluspor Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da Bodrumspor'u tebrik ederek, "Buraya iyi oyun ve puan almak için geldik. Ne iyi oyun oynayabildik, ne de puan alabildik. Oyuncularıma da söyledim, bugün için mücadele de oyun da bizim adımıza kazanmak için yeterli değildi." ifadesini kullandı.

Rakiplerinin de kendilerine çok fazla üstünlük kurmadığına dikkati çeken Karafırtınalar, "Duran toplardan etkili olacaklarını biliyorduk, nitekim de öyle oldu. Duran toptan gol yedik." dedi.