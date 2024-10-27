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Spor

İsmet Taşdemir: Her açıdan zor maçtı

Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

27 Ekim 2024 Pazar 23:55 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir: Her açıdan zor maçtı
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Bodrum FK Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Fenerbahçe karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren İsmet Taşdemir "Geçişleri yapamadık. Çok pozisyon yakaladık ama geçişlerde başarılı olamadık. İki tane bireysel hatadan gol yedik. Futbolda bunlar var, önlem alamıyorsunuz. Maçın başında bu gol gelince, moral olarak düştük. Sonra yukarı çıktık, ikinci yarıda da ona benzer gol geldi. Olacak bunlar, ara araka kaybediyoruz. Toparlanıp yolumuza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"HER AÇIDAN ZOR MAÇTI"

Birçok oyuncusunun Süper Lig'de ilk kez oynadığına dikkati çeken Taşdemir, "Her açıdan zor bir maçtı. Talihsiz, bireysel hatadan yediğimiz bir gol gardımızı düşürdü. Bir ara toparladık. Geçişleri iyi yapan bir takımız ama burada zorlandık. Çünkü Fenerbahçe'nin arka bölgesi, iyi top yapan isimlerden kurulu. İkinci yarıda golü yiyince maç koptu. Yapabildiklerimizi yeterince yapamadık. Maalesef mağlup ayrıldık. Bu maçı burada tamamlayıp önümüzdeki maçlara bakacağız." ifadelerini kullandı.

Ligde büyük takımların farkı açtığını aktaran Taşdemir, "Çoğu takımla makasın açık olduğunu söyleyebilirim. Ama futbolun sahada oynandığına, iyi organize olan, güç olarak yukarıda olan takımların farkı kapatacağına da inanıyorum. Bu konuda Samsunspor'u tebrik ediyorum. Göztepe ve Eyüpspor da var. Bir alt ligden gelen takımlar doğru şekilde geliyor. Biz de bu takımlara adaydık, şu ana kadar parça parça sergileyebildik. Belki bu makası yakında kapatan takımlardan oluruz." değerlendirmesinde bulundu.

Takımda geliştirmeleri gereken noktalar olduğunu vurgulayan Taşdemir, şunları kaydetti:

"Sezon başından bu yana istatistiklerde topa sahip olma oranı en düşük takımlardan birisiyiz. Bunu geliştirmeliyiz. Bu maçtan önce ceza sahasında en fazla topla buluşan 3 takımdan birisiydik. Ancak Çaykur Rizespor maçında 33 kez topla buluşup şut atamadık, bunu geliştirmemiz lazım. Bugünkü kadroda 7 oyuncumuzla Trendyol 1. Lig'de mücadele ettik. Bu 7 oyuncunun 4'üyle de TFF 2. Lig'de mücadele ettik. Bunu bahane olarak sunmuyoruz, gelişmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz."

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