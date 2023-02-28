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Spor

İsmet Taşdemir: Maç düşündüğümüz gibi olmadı

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta erteleme maçında deplasmanda Eyüpspor'a 1-0 yenilen Bodrumspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

IHA28 Şubat 2023 Salı 23:33 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir: Maç düşündüğümüz gibi olmadı
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Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Eyüpspor maçının ardından yaptığı açıklamada, maç içinde ön tarafta eksik kaldıklarını söyleyerek "Golü atanın kazanacağı bir maç havası vardı." dedi.

Spor Toto 1. Lig'in 23. hafta erteleme maçında Bodrumspor, deplasmanda karşılaştığı Eyüpspor'a 1-0'lık skorla mağlup oldu. Müsabakanın ardından Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmanın istedikleri gibi olmadığı aktaran Taşdemir, "Maç aslında düşündüğümüz gibi olmadı. Çünkü ilk defa Eyüpspor takımı özellikle ilk yarı geriye yaslanarak oynadığını gördüm. Dolasıyla bizim içinde sürpriz oldu. Genelde başa baş geçen bir oyun tarzı vardı. Eyüpspor, oyunun ilk bölümünde kontra ataklarla gol bulmak istedi. Oyun aslında biraz gelgitli oldu. Golü atanın kazanacağı bir maç havası vardı. Bizim golümüz çok ince de olsa ofsayt nedeniyle kesildi, onlar da bir şutla golü bulup maçı kazanmasını bildiler. Özellikle ön tarafta eksik kaldığımız gördüm bugün. Mücadele anlamında iyiydik, düşündüklerimizin bir çocuğunu sahada yaptık ama ön tarafta eksik kaldık. Dolasıyla istediğimiz arzu ettiğimiz golleri bulamadık. Maalesef mağlup ayrılıyoruz." şeklinde konuştu.

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