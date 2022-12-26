İsmet Taşdemir: Terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz

Göztepe'yi 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuşan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, ligi ilk 10'da bitirmenin kendileri için başarı sayılacağını söyledi.

Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında Göztepe'ye konuk olan Bodrumspor, rakibini 1-0 mağlup etti. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Göztepe'nin çıkışta olduğunu ifade ederek, "Zor bir karşılaşma bekliyordu bizi. Oyunun başında golü bulduk. Daha sonra gol pozisyonları da bulduk ama değerlendiremedik. Rakibimiz son dakikalarda üstün oynamasına rağmen maçı kazandık. Bunun için sevinçliyim. İlk yarının son maçları sıkıntılı oluyor genelde. Sezon başından beri iyi götürdüğümüz ligi iyi yerde tamamlamak istedik. Skoru koruma odaklı hareket ettik. Fazla hamle yapma şansımız yoktu. 2 oyuncu değişikliği ile maçı bitirdik." dedi.

Sezon başlarken hedeflerinin ligde tutunmak olduğunu söyleyen Taşdemir, "Ligi ilk 10'da bitirebilirsek biz başarılı sayacağız kendimizi. Devre arası kampını iyi geçirmeye çalışıp aramıza doğru isimler katmak istiyoruz. Bizler her maç terimizin son damlasına kadar savaşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.