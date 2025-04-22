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  • İsmet Taşdemir üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör oldu
Spor

İsmet Taşdemir üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör oldu

Trendyol 1. Lig'den Süper Lig'e çıkmayı başaran Kocaelispor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, Bodrum FK'nin ardından Kocaelispor'la aynı başarıyı yakalayarak üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. çalıştırıcı oldu.

AA22 Nisan 2025 Salı 11:18 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör oldu
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Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor'da sonradan göreve gelen İsmet Taşdemir, yeşil-siyahlı ekibi Süper Lig'e taşımayı başardı.

Kariyerinde 2016-2017'de MKE Ankaragücü'nü, 2022-2023'te Bordum FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir, geçen sezon Bodrum FK ile yaşadığı Süper Lig'e çıkma başarısını bu sezon Kocaelispor ile de yaşadı.

İsmet Taşdemir; Mehmet Altıparmak, Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural, Metin Diyadin ve İbrahim Üzülmez'in ardından üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör oldu.

2017-2018'de Erzurumspor FK, 2018-2019'da Gaziantep FK'yi ve 2019-2020'de Hatayspor'u Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak, art arda 3 sezon bunu başaran tek teknik direktör konumunda bulunuyor.

Takımlarını üst üste 2 sezon Süper Lig'e taşıyan diğer teknik adamların çalıştırdığı ekipler şöyle:

Kadri Aytaç: Orduspor-1974-1975, Mersin İdmanyurdu-1975-1976

Ali Hoşfikirer: Adana Demirspor-1986-1987, Adanaspor-1987-1988

Erdem Tuğal: Zeytinburnu-1988-1989, Bakırköy-1989-1990

Yılmaz Vural: Eskişehirspor-1994-1995, Sarıyer-1995-1996

Metin Diyadin: Orduspor-2010-2011, Kasımpaşa-2011-2012

İbrahim Üzülmez: Çaykur Rizespor-2017-2018, Gençlerbirliği-2018-2019

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