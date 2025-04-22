Sezona Ertuğrul Sağlam yönetiminde başlayan Kocaelispor'da sonradan göreve gelen İsmet Taşdemir, yeşil-siyahlı ekibi Süper Lig'e taşımayı başardı.

Kariyerinde 2016-2017'de MKE Ankaragücü'nü, 2022-2023'te Bordum FK'yi 2. Lig'den 1. Lig'e taşıyan İsmet Taşdemir, geçen sezon Bodrum FK ile yaşadığı Süper Lig'e çıkma başarısını bu sezon Kocaelispor ile de yaşadı.



İsmet Taşdemir; Mehmet Altıparmak, Kadri Aytaç, Ali Hoşfikirer, Erdem Tuğal, Yılmaz Vural, Metin Diyadin ve İbrahim Üzülmez'in ardından üst üste Süper Lig sevinci yaşayan 8. teknik direktör oldu.

2017-2018'de Erzurumspor FK, 2018-2019'da Gaziantep FK'yi ve 2019-2020'de Hatayspor'u Süper Lig'e yükselten Mehmet Altıparmak, art arda 3 sezon bunu başaran tek teknik direktör konumunda bulunuyor.

Takımlarını üst üste 2 sezon Süper Lig'e taşıyan diğer teknik adamların çalıştırdığı ekipler şöyle:

Kadri Aytaç: Orduspor-1974-1975, Mersin İdmanyurdu-1975-1976

Ali Hoşfikirer: Adana Demirspor-1986-1987, Adanaspor-1987-1988

Erdem Tuğal: Zeytinburnu-1988-1989, Bakırköy-1989-1990

Yılmaz Vural: Eskişehirspor-1994-1995, Sarıyer-1995-1996

Metin Diyadin: Orduspor-2010-2011, Kasımpaşa-2011-2012

İbrahim Üzülmez: Çaykur Rizespor-2017-2018, Gençlerbirliği-2018-2019