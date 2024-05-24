İsmet Taşdemir: Yarım kalan hikayemizi tamamlamak istiyoruz

Trendyol 1. Lig play-off 2. tur rövanşında normal süresi ve uzatma bölümü 0-0 tamamlanan müsabakada penaltı atışları sonucunda Ahlatcı Çorum FK'ye 5-4 üstünlük kuran ve finalde Sakaryaspor'un rakibi olan Bodrum FK'de teknik direktör İsmet Taşdemir, yarım kalan hikayelerini tamamlamak istediklerini söyledi.

Taşdemir, iki ekibin de ligin başından sonuna kadar maç oynamış takımlar olduğunu söyledi.

Maçın 120 dakikadan penaltılarla birlikte 130 dakika sürdüğünü ifade eden Taşdemir, "Çok istediler oyunun her alanında her bölümünde nitekim penaltılara kaldık. Penaltılar biraz şans ve nasip işi. Bugün nasip bizden yana oldu. Çorum FK'yi tebrik ediyorum." dedi.

Takımın ilk yarıda çok iyi bir performans sergilediğini ifade eden Taşdemir, şunları kaydetti:

"Çorum FK'yi de tekrar tebrik ediyorum. Bir tebrik ise takımıma, oyuncularıma, ekibime ve yönetimimize söylemek durumundayım. Üç yılda 3 final, bir tanesi 2. Lig, 2 tanesi 1. Lig. Çok zor bir şey kolay değil. Bunu başardılar, hep beraber başardık ve aile olduk. Çok iyi çalıştık, maçları çok iyi etüt ettik. Bazı kesime beğendiremedik, an geldi kötü oyuncu olduk, bu ligi taşıyamayacak kötü oyuncu oldular. Çok hakarete maruz kaldılar. Ama bence hepsinin üzerinden fazlasıyla geldiler. Çok önemli işler yaptılar, üç yılda bunu yapmak bence hiçbir babayiğidin harcı değildir. Oyuncularımı tekrar tekrar tebrik ediyorum. Geçen yıldan yarım kalan bir hikayemiz var, bunu tamamlamak gayemiz. Bir hayalimiz var, hedefimiz var. Buralara kadar o hayalimizin peşinden geldik . İnşallah bu kalan 6 günde en iyi şekilde rakibimizi çözer ve sezonun en iyi oyununu oynarız."