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Spor

İsmet Taşdemir'den ''istifa'' açıklaması

Bodrumspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Rizespor'a 2-1 yenildikleri maçta taraftarların 'istifa' tezahüratları yapmalarıyla ilgili bir soru üzerine 'Bence hak ettiğimiz bir söylem değildi. Ama taraftar her zaman haklıdır.' diyerek cevap verdi.

12 Mart 2023 Pazar 17:27 - Güncelleme:
İsmet Taşdemir'den ''istifa'' açıklaması
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Spor Toto 1. Lig'in 26. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Bodrumspor'un teknik direktörü İsmet Taşdemir, çok gol kaçırdıklarını söyledi.

Taşdemir, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hiç olmadık yerden iki tane gol yediklerini, iki maçta bu şekilde kaybetmenin çok üzücü olduğunu dile getirdi.

Takımın ligde bir ara ilk 2'ye oynar gibi bir hava olduğunu bunun da beklentiyi artırdığına işaret eden Taşdemir, "Ama bir gerçeğimiz var. Takımımız çoğu şeyi yapabilir, ama maalesef böyle maçta kaybedebilir. Oyuncularımızın sezon başından bu yana gösterdikleri performansla gurur duyuyorum. Duymaya da devam edeceğim. Elimizden gelen mücadeleyi yaptık ama maalesef bugün de olmadı. Yine uzatmadan gelen bir golle mağlup olduk. Yapacak bir şeyimiz yok üzgünüz. Toparlamaya çalışacağız." diye konuştu.

Taşdemir, gazetecilerin maç sonunda taraftarın "İsmet istifa" sözlerine yönelik sorusu üzerine, "Taraftarlarımızın böyle sitemi olmasını normal karşılıyorum. Ters bir şey de söyleyemiyorum. Ama bence hak ettiğimiz bir söylem değildi. Ama taraftar her zaman haklıdır." ifadesini kullandı.

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