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  • Beşiktaş ile anılan Afriyie Acquah için Malatyaspor'dan açıklama geldi
Spor

Beşiktaş ile anılan Afriyie Acquah için Malatyaspor'dan açıklama geldi

Bu sezon takımında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine geçen Acquah'ın transferiyle ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Btc Turk Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek'tan Acquah'a Avrupa'dan gelen teklifler olduğunu belirterek, 'Beşiktaş'tan şu ana kadar gelen bir teklif olmadı.' açıklamasını yaptı.

11 Nisan 2020 Cumartesi 00:25 - Güncelleme: 11 Nisan 2020 Cumartesi 00:25
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İşte o açıklama:

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın gündemine gelen Afriyie Acquah ile ilgili Ajansspor'a konuşan Adil Gevrek, "Acquah'ya devre arasında İtalya'dan transfer teklifi geldi. Acquah için Lecce'nin 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etmedik. Beşiktaş'tan şu ana kadar bize gelen sözlü ya da yazılı bir teklif olmadı." dedi.

28 yaşındaki futbolcu sezon öncesinde Empoli'den Btc Turk Yeni Malatyaspor'a transfer oldu. Sarı Siyahlı takımda 21 maçta forma giyen Ganalı oyuncu 3 asist kaydetti.

Öte yandan Adil Gevrek, "Yeni Malatyaspor'da yönetim, futbolculardan indirim talep edecek." haberlerini doğruladı.

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