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Spor

İspanya 1. ve 2. liglerinde 5 oyuncunun daha testi pozitif çıktı

İspanya 1. ve 2. futbol liglerinde antrenmanlara başlamak için yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testine giren futbolculardan 5'inin sonucu daha pozitif çıktı.

AA10 Mayıs 2020 Pazar 19:47 - Güncelleme: 10 Mayıs 2020 Pazar 19:47
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La Liga kurumundan yapılan açıklamada, sonuçları pozitif olan oyuncuların durumunun takip edileceği, tekrar yapılacak testlerde üst üste 2 kez negatif çıkması halinde futbolcuların antrenmanlara geri dönebilecekleri belirtildi.

Test sonuçları pozitif olan 5 futbolcunun isimleri ise açıklanmadı.

İspanya'da daha önce Granada'dan Yangel Herrera, Real Sociedad'dan Alex Remiro ve Atletico Madrid'den Renan Lodi'nin koronavirüse yakalandığı bildirilmişti.

Açıklanan protokol gereği bu hafta içinde antrenmanlara başlayan takımlar, sahada en fazla 6, tesislerde ise en fazla 12 futbolcu bulundurabiliyor. Antrenörlerin en az 4 metre mesafede olmalarına özen gösterilirken, futbolcuların idman sonrasında tesislerde değil, evlerinde duş almaları isteniyor.

İspanya 1 ve 2. liglerinde kalan maçların oynanmasına haziran ayında başlanması öngörülüyor.

İş yerinde çıkan tartışma kanlı bitti

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