İspanya: 2 İngiltere: 3

UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda üçüncü maçlar sona erdi…



Daha önce İngiltere’yi deplasmanda 2-1’lik skorla yenen, ikinci maçında ise Hırvatistan’a (6-0) gol yağdıran İspanya, kendi evinde İngilizlere 3-2 kaybetti.



Mücadeleye hızlı başlayan İngiltere 16. dakikada Sterling’in golüyle öne geçerken, 29’da Rashford ve 38’de yine Sterling’in golleri genç teknik adam Southgate’in ilk 45 dakikaya 3-0 önde girmesini sağladı.



İkinci yarıda 58.dakikada Alcacer ve Ramos’un (90+8) golleri İspanya’ya yetmezken ev sahibi ‘boğalar’, İngiltere’ye 6 yıl aradan sonra kaybetmiş oldu.



UEFA Uluslar Ligi’nde toplu sonuçlar şu şekilde oldu;

İzlanda: 1 İsviçre: 2

Bosna Hersek: 2 Kuzey İrlanda: 0

Estonya: 3 Macaristan: 3

Finlandiya: 2 Yunanistan: 0

Belarus: 0 Moldova: 0

Lüksemburg: 3 San Marino: 0