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İspanya: 2 İngiltere: 3

UEFA Uluslar Ligi'nde İngiltere deplasmanda İspanya'yı 3-2 mağlup etti.

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UEFA Uluslar Ligi A Grubu’nda üçüncü maçlar sona erdi…

Daha önce İngiltere’yi deplasmanda 2-1’lik skorla yenen, ikinci maçında ise Hırvatistan’a (6-0) gol yağdıran İspanya, kendi evinde İngilizlere 3-2 kaybetti.

Mücadeleye hızlı başlayan İngiltere 16. dakikada Sterling’in golüyle öne geçerken, 29’da Rashford ve 38’de yine Sterling’in golleri genç teknik adam Southgate’in ilk 45 dakikaya 3-0 önde girmesini sağladı.

İkinci yarıda 58.dakikada Alcacer ve Ramos’un (90+8) golleri İspanya’ya yetmezken ev sahibi ‘boğalar’, İngiltere’ye 6 yıl aradan sonra kaybetmiş oldu.

UEFA Uluslar Ligi’nde toplu sonuçlar şu şekilde oldu;

İzlanda: 1 İsviçre: 2
Bosna Hersek: 2 Kuzey İrlanda: 0
Estonya: 3 Macaristan: 3
Finlandiya: 2 Yunanistan: 0
Belarus: 0 Moldova: 0
Lüksemburg: 3 San Marino: 0

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