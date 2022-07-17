İspanya, 2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası'nda çeyrek finalde

2022 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası (EURO 2022) B Grubu'nda Almanya'nın ardından çeyrek final bileti alan takım İspanya oldu.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı turnuvada B Grubu karşılaşmaları tamamlandı.

Çeyrek finale kalmayı önceden garantileyen Almanya, gruptaki son maçında Finlandiya'yı Sophia Kleinherne, Alexandra Popp ve Nicole Anyomi'nin attığı gollerle 3-0 yendi.

Grubun diğer mücadelesinde İspanya, Danimarka'yı Marta Cardona'nın golüyle 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçların ardından B Grubu'nda üçte üç yapan Almanya, 9 puanla lider, İspanya ise 6 puanla ikinci olarak çeyrek finale kaldı. Danimarka'nın 3 puanla tamamladığı turnuvaya Finlandiya puansız veda etti.

Turnuvanın çeyrek finalinde Almanya-Avusturya ve İngiltere-İspanya eşleşmeleri oluştu.