Real Madrid, Barcelona'nın Betis'e takıldığı haftada Girona deplasmanını hatasız geçti. İspanyol devi rakibini 3-0 yenerken milli futbolcu Arda Güler bu sezon ilk golünü attı.

Arda Güler, İspanyol basınında yeniden gündeme oturdu. Milli oyuncunun performansının Ancelotti üzerinde baskı yaratacağı iddia edildi.

ARDA GÜLER ÖVGÜSÜ

AS gazetesinde yer alan habere göre; Arda Güler, Girona galibiyetinde kendini yükselten isimler arasındaydı. Haberde, milli oyuncunun şimdiden geçtiğimiz sezondan daha fazla dakika süre aldığı ve daha çok ilk 11 başladığı aktarıldı.

Ancelotti'nin Arda Güler'i korumaya yönelik açıklamalarına rağmen, milli oyuncuyu daha fazla oynatması için beklentilerin giderek arttığının altı çizildi.

ANCELOTTI NE DEMİŞTİ?

Diğer yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti de Arda Güler'in attığı golle üzerindeki baskıyı hafiflettiğini söyledi. Ancelotti, maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, "Arda ikinci yarıda muhteşem bir çıkış yaptı ve muhteşem bir gol attı. Çok çalışıyor, çok koşuyor. Gol, üzerindeki baskıyı biraz olsun azalttı. Etrafında çok fazla baskı olan bir genç ve bu gol onun için iyi oldu." diye konuştu.