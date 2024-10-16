Galatasaray'ın Kolombiyalı savunma oyuncusu Davinson Sanchez, İspanyol devi Real Madrid'in radarına girdi. Arjantin basınından Ole, geçtiğimiz günlerde yaptığı haberde Eflatun-Beyazlılar'ın Sanchez'i listesine aldığı ve savunma takviyesi için düşündüğünü yazdı.

Bu iddia, Kolombiya basınında da geniş yankı uyandırdı. Sarı kırmızılı forma ile gösterdiği performansla dikkat çeken 28 yaşındaki futbolcu için ilginç ifadeler kullanıldı.

Bolavip adlı haber sitesi, şunları yazdı: "Davinson Sanchez, Virgil Van Dijk'tan daha iyi bir savunmacı. Kolombiya Milli Takımı'nın kilit oyuncularından olan Davinson, Galatasaray'da da çok önemli bir isim. David Alaba'nın sakatlığı nedeniyle savunmada sorun yaşayan Real Madrid, yıldız oyuncu için ilerleyen dönemde teklif yapabilir. Sanchez'in nasıl bir karar vereceği ise büyük soru işareti. Türkiye'de mutlu fakat Real Madrid gibi bir kulübü reddetmek çok zor olacaktır."