İspanya, EURO 2020 biletini kaptı
İsveç ile 1-1 berabere kalan İspanya, EURO 2020'ye gitmeyi garantiledi.
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en prestijli organizasyonu EURO 2020'de elemelerin 8. haftası, 4 grupta oynanan 9 karşılaşmayla sona erdi.
Öne çıkan maçta, F Grubu'nda İsveç, konuk ettiği İspanya ile 1-1 berabere kaldı. Ev sahibi ekibin golünü 50. dakikada Marcus Berg, İspanya'nın golünü ise 90 2. dakikada Rodrigo kaydetti. İspanya, aldığı puanla EURO 2020'ye katılmayı garantiledi.
Daha önce EURO 2020'ye katılmayı garantileyen İtalya ise deplasmanda Lihtenştayn'ı 5-0'la geçerek günün en farklı galibiyetine imza attı.
Sonuçlar şöyle:
- D Grubu
Cebelitarık-Gürcistan: 2-3
İsviçre-İrlanda Cumhuriyeti: 2-0
- F Grubu
Romanya-Norveç: 1-1
Faroe Adaları-Malta: 1-0
İsveç-İspanya: 1-1
- G Grubu
İsrail-Letonya: 3-1
- J Grubu
Finlandiya-Ermenistan: 3-0
Yunanistan-Bosna Hersek: 2-1
Liechtenstein-İtalya: 0-5
(AA)
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