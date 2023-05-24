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Spor

İspanya Futbol Federasyonu'ndan Vinicius Junior açıklaması

İspanya Futbol Federasyonu, Vinicius Junior'ın ırkçı tezahüratlara maruz kaldığı Valencia maçında gördüğü kırmızı kartı iptal etti ve ev sahibi ekibe tribün kapatma cezası verdi.

24 Mayıs 2023 Çarşamba 00:41 - Güncelleme:
İspanya Futbol Federasyonu'ndan Vinicius Junior açıklaması
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Real Madrid'in yıldızı Vinicius Junior'un Valencia deplasmanında maruz kaldığı ırkçı tezahüratlar ve gördüğü kırmızı kartla ilgili kararlar açıklandı.

İspanya Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada, ırkçı tezahüratlara maruz kalan Vinicius Junior'un gördüğü kırmızı kartın iptal edildiği ve bir sonraki Rayo Vallecano maçında oynayabileceği belirtildi. Kırmızı kartın iptaliyle ilgili yapılan açıklamada, "VAR'ın gönderdiği görüntüler taraflıydı. Bu da maçın hakemini yanılttı. Oyuncunun haksız yere oyundan atılmasına yol açtı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan İspanya Futbol Federasyonu Valencia kulübüne de ceza verdi. Buna göre yapılan inceleme sonrası ırkçı tezahüratlar resmen kanıtlanarak Valencia'ya 5 maç tribün kapatma ve 45 bin euro para cezası verildiği kaydedildi.

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