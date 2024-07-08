İspanya ile Fransa final için sahaya çıkacak

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) ilk finalist yarın belli olacak. Turnuvanın iki güçlü takımı İspanya ile Fransa, TSİ 22.00'de Münih Futbol Arena'da karşı karşıya gelecek. Müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ile Andraz Kovacic yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Slovakya'dan Ivan Kruzliak olacak. Mücadeleyi kazanacak ekip, Hollanda - İngiltere eşleşmesinin galibiyle finalde karşı karşıya gelecek.

İSPANYA, EURO 2024'TEKİ TÜM MAÇLARINI KAZANDI



İtalya, Hırvatistan ve Arnavutluk'la birlikte yer aldığı B Grubu'ndan gol yemeden namağlup lider çıkan İspanya, son 16 turunda Gürcistan'ı, çeyrek finalde ise uzatmalar sonucunda ev sahibi Almanya'yı eleyerek yarı finalist oldu. Avusturya, Hollanda ve Polonya ile birlikte mücadele ettiği D Grubu'nda 1 galibiyet ve 2 beraberlikle 5 puan toplayarak ikinci olan Fransa ise son 16 turunda Belçika'yı, penaltılara giden çeyrek final mücadelesinde ise Portekiz'i saf dışı bırakarak yarı finale yükseldi.

İKİ TAKIM DA ŞAMPİYONADA 6. KEZ YARI FİNAL OYNAYACAK



İspanya Milli Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda 6. kez yarı finalde mücadele edecek. Tarihinde 3 Avrupa şampiyonluğu bulunan İspanyollar, daha önce 1964, 1984, 2008, 2012 ve 2020 turnuvalarında yarı finale yükseldi. Bu yarı finallerin 4'ünü kazanan İspanya, 1'inde elenerek turnuvaya veda etti. Fransa da şampiyona tarihinde 6. kez yarı final aşamasına adını yazdırdı. Turnuvada 2 şampiyonluğu olan Fransızlar, 1960 ve 1996'da yarı finali geçemedi.

İSPANYA'DA İKİ OYUNCU CEZALI



İspanya Milli Takımı'nda savunma oyuncuları Dani Carvajal ile Robin Le Normand, kart cezası nedeniyle Fransa karşısında süre alamayacak. Fransa'da ise cezalı oyuncu bulunmuyor.