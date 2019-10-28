Lige bu sene yükselen Granada geride kalan 10 haftada 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Kırmızı-beyazlılar, Katalonya´da yaşanan olaylar nedeniyle bu hafta yapılması planlanan Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak El Clasico maçının 18 Aralık´a ertelenmesi sebebiyle haftayı maç fazlasıyla lider kapattı. Granada 20 puanla ligde 1´inci sırada yer alırken, kırmızı-beyazlıları sırasıyla Barcelona, Real Socieadad, Atletico Madrid, Sevilla ve Real Madrid 19´ar puanla takip ediyor.

KADROSUNDA TANIDIK İSİMLER VAR

Granada, kadrosunda Türk oyuncu İsmail Köybaşı ve eski Fenerbahçeli futbolcu Roberto Soldado´yu bulunduruyor. Köybaşı, La Liga´da geride kalan 10 haftada forma şansı bulamazken, İspanyol forvet Soldado ise 9 maçta forma giydi. 34 yaşındaki oyuncu bu maçlarda 1 gol 3 asistlik performans sergiledi.