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Spor

İspanya uzatmalarda şampiyon

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşında Fransa'yı uzatmalarda yenen İspanya altın madalya kazandı.

AA9 Ağustos 2024 Cuma 22:21 - Güncelleme:
İspanya uzatmalarda şampiyon
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol branşında Fransa'yı uzatmalarda yenen İspanya altın madalya kazandı.

Parc des Princes'de oynanan müsabakada Fransa, 11. dakikada Enzo Millot'un golüyle 1-0 öne geçerken, İspanya'da Fermin Lopez 18. dakikada skora eşitlik getirip, 25. dakikada takımını öne geçirdi. 28. dakikada Alex Baena'nın golüyle farkı 2'ye çıkaran İspanya, ilk yarıyı 3-1 önde tamamladı.

İkinci yarıda Fransa, 79. dakikada Maghnes Akliouche, 90+3. dakikada ise penaltıdan Jean-Philippe Mateta'yla 3-3'lük eşitliği yakaladı.

Normal süresi 3-3 sona eren mücadelenin uzatma dakikalarında Sergio Camello, 100. dakikada takımını öne geçirirken, 120+1. dakikada ise farkı ikiye çıkararak maçın skorunu belirledi: 3-5.

Gümüş madalyayı Fransa kazanırken, bronz madalya ise Mısır'ı 6-0 mağlup eden Fas'ın oldu.

HEM AVRUPA HEM DE OLİMPİYAT ŞAMPİYONU OLAN İKİNCİ ÜLKE

Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) kupayı kazanan İspanya, olimpiyat oyunlarını da zirvede bitirerek bunu başaran ikinci ülke oldu.

1984 yılında finalde İspanya'yı mağlup ederek Avrupa Şampiyonu olan Fransa, Los Angeles 1984 Olimpiyat Oyunları'nda da altın madalya kazanmıştı.

Benzer başarıyı 1924'te Uruguay, hem Copa America hem de olimpiyat madalyasını kazanarak gerçekleştirirken, 2000 yılında da Kamerun, önce Afrika Uluslar Kupası'nı, ardından da olimpiyat altın madalyasını kazandı.

  • Paris 2024
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