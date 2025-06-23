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Spor

İspanya'da gündem Arda Güler! ''Türk için bir ödül''

Real Madrid, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda Pachuca'yı 3-1 mağlup etti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, attığı golle gündem olurken, performansıyla da takdir topladı. İspanyol basını da Arda'nın oyun zekasını yere göğe sığdıramadı.

Haber Merkezi23 Haziran 2025 Pazartesi 09:06 - Güncelleme:
İspanya'da gündem Arda Güler! ''Türk için bir ödül''
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2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası H Grubu'nda İspanyol temsilcisi Real Madrid, Meksika takımı Pachuca'yı 3-1 mağlup etti. İspanyol takımında ilk 11'de maça başlayan milli futbolcu Arda Güler, 43. dakikada attığı golle maça damgasını vuran isimlerden oldu.

Arda maçın ardından Marca'ya yaptığı açıklamada attığı gol için "Trent'ten çok iyi bir pas, Gonzalo'dan çok iyi bir pas, çok iyi bir şut ve gol." ifadelerini kullandı.

TRT Spor'a da konuşan genç yetenek, Juventus - Wydad maçında iki gol atan Milli Takım'dan arkadaşı Kenan Yıldız adına da mutlu olduğunu dile getirdi ve "Kenan'ın gollerini gördüm. Onun adına çok mutluyum. Diğer Türk kardeşlerim de çok iyi gidiyor ve halkımızı mutlu etmek için çok çalışıyoruz. Umarım böyle devam ederiz." diye konuştu.

Öte yandan Arda Güler'in Pachuca maçındaki performansı İspanyol basınında övgü dolu sözlerle yorumlandı. Arda hakkında yapılan yorumlar şöyle:

El Pais: "Atlantik'in ötesindeki sıcaklık Güler'e gülümsüyor. Açılış maçında Madrid'i hareket ettirebilen tek oyuncu olan Türk, yedek kulübesindeydi ve ancak bu kez saf bir hücum oyuncusu olarak göründü."

Marca: "Türk orta saha oyuncusu, teknik direktörü Xabi Alonso'nun güvenini Kulüpler Dünya Kupası'ndaki ilk maçında bir golle karşılık verdi. Kulüpler Dünya Kupası, Arda Güler için daha iyi başlayamazdı. Ancelotti yönetiminde kaçırdığı ilgi odağını yakalamayı başardı ve ihtiyacı olan şeyin daha fazla oynamak olduğunu açıkça gösterdi."

Defensa Central: "Birçok gözün üzerinde olacağı bir günde ilk 11'deydi. Gonzalo'nun pasından sonra 43. dakikada Beyazlar'ın ikinci golünü attı. Yaratmada daha aktif ve Xabi Alonso ile olan bağlantısı etrafındaki beklentileri haklı çıkaran hareketlerle görünüyordu."

Mundo Deportivo: "Xabi Alonso, Al-Hilal'e karşı gösterdiği performansın karşılığını ona ilk 11'de yer vererek verdi ve Türk oyuncu onu hayal kırıklığına uğratmadı. 2-0'lık golü attı."

OK Diario: "Güler daha merkezde oynadı ve Beyazlar için itici güç oldu. Dokunduğu her şeyi kesinlikle geliştiren bir oyun kurucu. Ve ayrıca gol attı. Türk, Gonzalo'nun harika bir asistinden yararlanarak sağ ayakla attığı şutla Madrid'in Pachuca'ya karşı ikinci golünü attı. Güler, oyunda fark yaratmaya hazır olduğunu gösterdi. Xabi Alonso'nun hala uyum sağlama sürecinde olan Real Madrid takımında geçen yıla göre bu sezon çok daha büyük etki yaratması beklenen bir oyuncu."

Bernabeu Digital: "Al-Hilal'e karşı ilk 11'de başlamamış ancak devre arasında oyuna girip takımın en iyi oyuncularından biri olmuştu. Xabi, Rodrygo'nun yerine ona bir şans verdi. Gonzalo'nun harika pasını Real Madrid'in ikinci golüne çevirdi ve 60'ta oyundan alındı.

20 Minutos: "Arda Güler, Rodrygo'nun yerine geçti. Türk için bir ödül, Brezilyalı için bir dayak. Bu, Xabi Alonso'nun Madrid takımının başındaki ikinci maçındaki tek değişikliğiydi. Arda Güler, Xabi Alonso'nun haklı olduğunu kanıtladı: Vinícius topu sağ kanada aktardı, Alexander-Arnold, Gonzalo García ile buluştu ve topu Türk futbolcunun önüne bıraktı, Türk futbolcu da karşı direğin dibine ortayla vurdu."

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