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Spor

İspanya'da gündem Oğuz Aydın! Jose Mourinho detayı dikkat çekti

Yaz transfer döneminde Galatasaray ile adı anılırken Alanyaspor'dan 6 milyon karşılığında Fenerbahçe'ye transfer olan Oğuz Aydın, son dönemde sahadaki başarısıyla gündemde yer alıyor. Son olarak İspanya basını Oğuz Aydın'ı 'Mourinho'nun yeni icadı' olarak tanıttı.

3 Aralık 2024 Salı 18:49 - Güncelleme:
İspanya'da gündem Oğuz Aydın! Jose Mourinho detayı dikkat çekti
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Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazanırken maçın ilk golünü son haftaların yükselen ismi Oğuz Aydın kaydetti.

Oğuz Aydın son maçlarda yükselen performansıyla dış basının da ilgisini çekti. İspanyol basınından Marca, Oğuz Aydın'ı "Mourinho'nun yeni icadı" başlığıyla övdü.

İSPANYA'DA MOURINHO VE OĞUZ AYDIN GÜNDEMİ

Marca oyuncu için yaptığı haberde; "Mourinho yönetiminde yanlış ellere düşmüş gibi görünüyordu. Sezona yeni transfer Allan Saint-Maximin'in yedeği olarak başladı: Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı ve ilk 12 lig maçında sadece 22 dakika oynadı. Son milli arada Zenit'e karşı oynanan hazırlık maçı, bu kanat oyuncusunun kaderini değiştirdi." ifadelerine yer verdi.

Marca'nın haberinin devamında; "Gaziantep FK maçında 3. dakikada bulduğu golle perdeyi açtı. Neredeyse her şeyi iyi yaptı. Sağ ayaklı bir kanat oyuncusu solda da oynayabilmesiyle birlikte, üç farklı pozisyonda oynadı. Kanat oyuncusu, her iki kanatta ve sol bek mevkisi de buna dahil. Tüm bunlar, son 'icadından' bahsederken 'göğsünü kabartmaktan' çekinmeyen Mou'nun hoşuna gitti." yazıldı.

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