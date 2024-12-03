Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Gaziantep FK ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe, mücadeleyi 3-1 kazanırken maçın ilk golünü son haftaların yükselen ismi Oğuz Aydın kaydetti.

Oğuz Aydın son maçlarda yükselen performansıyla dış basının da ilgisini çekti. İspanyol basınından Marca, Oğuz Aydın'ı "Mourinho'nun yeni icadı" başlığıyla övdü.

İSPANYA'DA MOURINHO VE OĞUZ AYDIN GÜNDEMİ

Marca oyuncu için yaptığı haberde; "Mourinho yönetiminde yanlış ellere düşmüş gibi görünüyordu. Sezona yeni transfer Allan Saint-Maximin'in yedeği olarak başladı: Avrupa Ligi kadrosuna alınmadı ve ilk 12 lig maçında sadece 22 dakika oynadı. Son milli arada Zenit'e karşı oynanan hazırlık maçı, bu kanat oyuncusunun kaderini değiştirdi." ifadelerine yer verdi.

Marca'nın haberinin devamında; "Gaziantep FK maçında 3. dakikada bulduğu golle perdeyi açtı. Neredeyse her şeyi iyi yaptı. Sağ ayaklı bir kanat oyuncusu solda da oynayabilmesiyle birlikte, üç farklı pozisyonda oynadı. Kanat oyuncusu, her iki kanatta ve sol bek mevkisi de buna dahil. Tüm bunlar, son 'icadından' bahsederken 'göğsünü kabartmaktan' çekinmeyen Mou'nun hoşuna gitti." yazıldı.