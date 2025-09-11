A Milli Erkek Basketbol Takımımız, EuroBasket 2025'te Polonya'yı 91- 77'lik skorla geçerek yarı fi nale kaldı. Tarihinde ikinci kez bu başarıyı gösteren Ay-Yıldızlılar'da 23 yaşındaki Alperen Şengün, performansıyla büyük beğeni topladı.

İspanya'dan Sport, Houston Rockets forması giyen oyuncu için "Durdurulamaz Şengün" başlığını attı ve "İlk çeyrekte sayı bulamayan Alperen Şengün, daha sonra adeta fırtına gibi eserek tarihi bir performans sergiledi ve turnuva tarihinde triple-double yapan seçkin oyuncular arasına girdi" ifadelerine yer verdi. 23 yaşındaki pivot, Polonya karşısında 19 sayı, 12 ribaund, 10 asist ve 3 top çalma ile oynadı. NBA All-Star'ı, böylece turnuvada üst üste yedinci kez 15 sayı, 5 ribaund ve 5 asist barajını geçmiş oldu. NBA ekiplerinden Houston Rocekts da oyuncusunun bu performansını sosyal medya hesabından paylaşarak "Türkiye'nin Polonya karşısında kazandığı maçta Alperen dominasyonu" ifadelerine yer verdi.