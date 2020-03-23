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Spor

İspanya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 2 bin 182 yükseldi

İspanya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı bir günde 462 artarak 2 bin 182'ye yükseldi

23 Mart 2020 Pazartesi 13:48 - Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 13:48
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