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Spor

La Liga, en az 2 hafta askıya alındı

İspanya La Liga'da önümüzdeki iki haftada oynanması planlanan karşılaşmalar, Kraliyet Kararnamesi'ndeki tedbirlere uygun olarak koronavirüs nedeniyle askıya alındı.

DHA12 Mart 2020 Perşembe 14:11 - Güncelleme: 12 Mart 2020 Perşembe 14:38
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La Liga’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, 2’nci, 3’üncü liglerin yanı sıra futsal ve kadın futbol liglerindeki maçların ertelenmesinin ardından La Liga Santander ve La Liga SmartBank’ta önümüzdeki iki haftada oynanması planlanan karşılaşmaların da koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla askıya alındığı bildirildi.

REAL MADRİD BASKETBOL TAKIMINDA BİR OYUNCUDA KORONAVİRÜS

Real Madrid kulübü, basketbol takımındaki bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı.

İspanyol ekibininin resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, “Basketbol takımından bir oyuncunun koronavirüs testinin pozitif çıktığını bildiriyoruz. Bu dakikadan itibaren, aynı tesisi kullanan basketbol ve futbol takımlarımız karantinaya alındı” ifadeleri kullanıldı.

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