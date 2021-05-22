İspanya'da şampiyon Atletico Madrid oldu

22 Mayıs 2021 Cumartesi 20:55 - Güncelleme: 22 Mayıs 2021 Cumartesi 21:37

Valladolid, 18. dakikada Plano'nun attığı golle öne geçerken, Atletico Madrid'e geri dönüşü, galibiyeti ve şampiyonluğu getiren goller 57. dakikada Correa ile 67. dakikada Suarez'den geldi.

Bu sonucun ardından Atletico Madrid, üst üste 3 galibiyetle birlikte sezonu 86 puanla şampiyon tamamladı. Valladolid ise 31 puanla ligin son sırasında kaldı ve küme düştü.

REAL MADRID KAZANDI AMA YETMEDİ

Son haftaya girerken şampiyonluk için Atletico Madrid'in kaybını bekleyen Real Madrid, evinde uzun süre geride götürdüğü maçta Villarreal'i 2-1 yendi ancak bu skor da yetmedi.

Villarreal'e üstünlüğü getiren gol, 20. dakikada Pino'dan geldi. Real Madrid'de 87. dakikada sahneye çıkan Karim Benzema ile 90+2. dakikada ağları sarsan Modric galibiyeti getiren isimler oldu. Real Madrid, sezonu 84 puanla 2. sırada tamamladı.

LA LIGA'DA ŞAMPİYONLAR LİGİ

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Real Madrid

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Betis

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