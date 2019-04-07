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İspanya'da şok! Kanser olduğunu açıkladı

İspanya 1. Futbol Ligi (La Liga) kulüplerinden Sevilla'nın teknik direktörü Joaquin Caparros, 'Kronik lösemi hastalığım var ama profesyonel işimi yapmamı engellemiyor.' dedi.

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Caparros, La Liga'nın 31. haftasında Sevilla'nın deplasmanda Valladolid'i 2-0 yendiği maçın ardından düzenlediği basın toplantısında, kronik lösemi hastası olduğunu açıkladı.

İspanyol teknik adam Caparros, mesleğinin keyfini çıkarmak istediğini aktararak, "Bir meseleyi açıklığa kavuşturmak istiyorum. Kronik lösemi hastalığım var ama profesyonel işimi yapmamı engellemiyor. Hiçbir tedavi görmüyorum. Günlük antrenmanları yapabiliyorum. Başkan ve yönetimin bana verdiği fırsatın tadını çıkartıp devam etmek istiyorum. Herkes rahat olsun. Bu konu hakkında bir daha konuşmayacağım." ifadelerini kullandı.

63 yaşındaki Caparros, lösemi hastalığına rağmen hayatını normal bir şekilde sürdürdüğünü belirterek, tüm futbolculara ve kulübe teşekkür etti.

Diğer yandan, İspanyol basını da Caparros'un sağlık sorununun profesyonel yaşamında engel taşımadığını vurgulayarak, Sevilla'nın mevcut durumda bir teknik direktör değişikliği düşünmediğini yazdı.

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