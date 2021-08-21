İSTANBUL 28°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Ağustos 2021 Cumartesi / 13 Muharrem 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,4864
  • EURO
    9,9868
  • ALTIN
    486.007
  • BIST100
    1444.63
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanya'da Toprak Razgatlıoğlu rüzgarı
Spor

İspanya'da Toprak Razgatlıoğlu rüzgarı

Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, 2021 Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) takviminin 7'nci durak noktasının ilk yarışında podyuma çıktı.

DHA21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:00 - Güncelleme: 21 Ağustos 2021 Cumartesi 18:00
ABONE OL

İspanya'daki Navarra Pisti'nde gerçekleştirilen ilk yarışta Toprak Razgatlıoğlu, 8'inci basamakta başladığı yarışı 3'üncü sırada bitirdi.

PATA Yamaha pilotu Toprak Razgatlıoğlu bu sonuçla pilotlar sıralamasında puanını 279'a çıkararak ikinci sıradaki konumunu korurken, yarışı kazanan Scott Redding puanını 241'e getirdi. İkinci olan son dünya şampiyonu Jonathan Rea ise 286 puanla şampiyonlar sıralamasında birinci sırada bulunuyor.

Dünya Superbike Şampiyonası takviminin 7'nci durak noktasındaki ikinci yarış yarın TSİ 15.00'de koşulacak.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.