İspanya'da tüm gözler El-Classico'ya çevrildi

18.12.2019 11:18 - Güncelleme: 18.12.2019 11:18

26 Ekim'de oynanması planlanan mücadele, Barcelona'daki eylemler sebebiyle ertelenmişti.

La Liga yönetimi, maçın aynı tarihte Madrid'de oynanmasını önermiş, ancak iki kulüp de bunu kabul etmemişti.

Dev mücadele şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyor.

35'er puana sahip iki kulüpten Barcelona averajla zirvede yer alıyor.

Ezeli rekabette Katalan ekibi, evinde oynadığı maçlarda rakibine karşı açık ara üstün durumda.

Camp Nou'da oynanan 100 maçın 54'ünü Barcelona kazanmayı başardı.

Real Madrid zorlu deplasmandaki maçların 24'ünden zaferle ayrılırken 22 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

La Liga'da büyük bir heyecanla beklenen Barcelona - Real Madrid maçı 22.00'de başlayacak.