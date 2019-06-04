İspanya'daki şike konuşmaları ortaya çıktı

Valencia'nın Real Valladolid'i 2-0 yendiği maçta şikenin telefon kayıtları Marca ve El Mundo gazetelerine yansıdı.

Valladolid kaptanı Borja Fernandez ile eski futbolcular Carlos Aranda ile Raul Bravo'nun yargılandığı maç öncesi üçlü arasındaki telefon kayıtlarında şikenin açıkça yapıldığı ortaya çıktı. Görüşmelerin bir tanesinde Carlos Aranda, "7 oyuncuyla anlaştık. 10 bin euro bahis oynayacaksın ve 20 bin euro alacaksın." dediği anlaşıldı.

Carlos Aranda'nın telefondaki diğer görüşmelerde şu ifadeleri kullandıı anlaşıldı:

"Valencia, ilk yarı ve ikinci yarıyı kazanıyor, tamam mı? Beni dinle. Hem ilk yarıyı, hem de ikinci yarıyı kazanacaklar. Her iki devrede de 1'er gol atacaklar. Bu söylediklerimi kimseye anlatma, kimseye!"

El Mundo'da yer alan haberde, Raul Bravo'nun Valladolid'de Fernandez ile görüştüğü ve 7 Valladolidli oyuncudan birinin de kiralık oyuncu Keko olduğu belirtildi.

(Sporx)