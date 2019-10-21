İspanya'dan Fatih Terim için olay sözler

İlk olarak 2000 yılında UEFA Süper Kupası'nda karşılaşan iki takımın arasındaki maçların 3'ünü Galatasaray, 4'ünü ise Real Madrid kazandı.

Monte Carlo'da oynanan ilk maçı Galatasaray, 'altın gol'le 2-1 kazandı. İstanbul'da oynanan ilk maç ise UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finalindeydi. Galatasaray, 2-0'dan geri dönerek 3-2 kazandı. Bernabeu'da oynanan maçta ise Real Madrid 3-0 kazandı.

2012/13'te Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde karşılaşan iki takımın ilk maçında Real Madrid, evinde 3-0 kazandı. İstanbul'daki maçı ise Eboue, Sneijder ve Drogba'nın golleriyle Galatasaray 3-2 kazandı.

Real Madrid, İstanbul'daki ilk galibiyetini 2013/14 sezonunda aldı. Los Galakticos İstanbul'da 6-1, Bernabeu'da ise 4-1 kazandı.

MARCA'DA FLAŞ SATIRLAR:

"BELKİ TERİM YİNE GÖNDERİLİR"

Madrid merkezli spor gazetesi Marca'nın yazarı Jose Felix Diaz, Real Madrid'in İstanbul maceralarını şut satırlarla anlattı:

"Galatasaray, 5 maçlık galibiyet hasretine cuma günü sona verdi. Fatih Terim ile taraftar arasındaki ilişki, en iyi dönemlerdeki gibi değil. Galatasaray kazanmasına rağmen tribünlerden ıslıklar yükseldi. Galatasaray'ın galibiyeti belli ki kimseyi ikna etmedi.

Türk stadyumlarında, özellikle Şampiyonlar Ligi maçlarında ortam hiç kolay olmaz. Tribünler adeta kükrer ve rakipler için çok zorludur.

Real Madrid, İstanbul cehenneminde 3 kez kaybolduktan sonra ilk kez 6 yıl önce kazanmıştı. Karim Benzema'nın 2, Isco ve Cristiano Ronaldo'nun 'hat-trick'i ile kazanan 6-1'lik skorla Real madrid oldu. Bu maçtan sadece 7 gün sonra Fatih Terim görevinden alındı ve yerine Roberto Mancini getirildi. Kim bilir, belki de tarih bu maçtan sonra tekerrür eder.

Ancak, Real Madrid de hiç iyi durumda değil. Zinedine Zidane, maçlardan önce doğru 11'i kurmakta çok zorlanıyor. İstanbul gibi büyük bir cehennemden çıkmak Real Madrid için büyük rüya. Tek ihtiyaçları sakin kalmak ve sabırla oynamak. İstanbul'u kendileri için cennete çevirmenin tek yolu bu."

(Sporx)