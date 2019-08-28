Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan ve uzun süredir gönderilmek istenen Carlos Kameni konusunda flaş bir gelişme yaşandı

AS Gazetesi'nin haberine göre, Carlos Kameni, Fenerbahçe'den ayrıldı ve eski takımı Malaga ile görüşmelere başladı. 35 yaşındaki file bekçisine İspanya'dan bazı tekliflerin olduğu ve oyuncunun da buraya sıcak baktığı vurgulandı

Sarı lacivertlilerinden yıllık 2.2 milyon euro maaş alan Kameni için resmi açıklamanın da kısa sürede yapılması bekleniyor.

Fenerbahçe'ye 2017'de Malaga'dan bedelsiz olarak gelen Idriss Carlos Kameni, 16 maça çıkarken kalesinde 20 gol görmüş ve 4 kez de kaleyi gole kapatmıştı.