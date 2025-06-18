İSTANBUL 30°C / 20°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5405
  • EURO
    45,4934
  • ALTIN
    4298.98
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basını duyurdu! Arda Güler için Real Madrid'de yeni dönem başlıyor
Spor

İspanyol basını duyurdu! Arda Güler için Real Madrid'de yeni dönem başlıyor

Teknik direktör Xabi Alonso'nun İspanyol devi Real Madrid'in başına geçmesinin ardından takımda yeni bir dönem başladı. Kulüpler Dünya Kupası'nda Al-Hilal'e karşı Real Madrid'in teknik direktörü olarak ilk maçına çıkacak Xabi Alonso ilk 11 için kararını verdi. Bu sezon Arda Güler'e daha fazla süre vereceğini açıklayan Alonso'nun milli futbolcuyu 11'de başlatacağı öğrenildi. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ18 Haziran 2025 Çarşamba 12:38 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Arda Güler için Real Madrid'de yeni dönem başlıyor
ABONE OL

Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen başladı. İspanyol çalıştırıcı, eflatun-beyazlıların teknik direktörü olarak ilk maçına FIFA Kulüplar Dünya Kupası'nda Al-Hilal karşısında çıkacak.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde, "Xabi Alonso devrimi başlıyor" denilerek Arda Güler'in ilk 11 savaşını kazandığı ifade edildi.

Alonso'nun Al-Hilal maçına potansiyelinden çok emin olduğu Arda Güler ile başlayacağı aktarıldı.

Xabi Alonso, Al-Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ve Endrick'in bu sezon daha fazla süre alacağını belirtmişti.

İŞTE ALONSO'NUN MUHTEMEL 11'İ

AS'a göre Real Madrid'in Al-Hilal karşısında muhtemel 11'i şöyle: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, García; Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius.

  • arda güler
  • real madrid
  • ilk 11
  • FIFA Kulüplar Dünya Kupası

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.