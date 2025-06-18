Real Madrid'de Xabi Alonso dönemi resmen başladı. İspanyol çalıştırıcı, eflatun-beyazlıların teknik direktörü olarak ilk maçına FIFA Kulüplar Dünya Kupası'nda Al-Hilal karşısında çıkacak.

İspanyol basınından AS'ta yer alan haberde, "Xabi Alonso devrimi başlıyor" denilerek Arda Güler'in ilk 11 savaşını kazandığı ifade edildi.

Alonso'nun Al-Hilal maçına potansiyelinden çok emin olduğu Arda Güler ile başlayacağı aktarıldı.

Xabi Alonso, Al-Hilal maçı öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler ve Endrick'in bu sezon daha fazla süre alacağını belirtmişti.

İŞTE ALONSO'NUN MUHTEMEL 11'İ

AS'a göre Real Madrid'in Al-Hilal karşısında muhtemel 11'i şöyle: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, García; Arda Güler, Valverde, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Mbappé, Vinícius.