İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Eylül 2025 Çarşamba / 11 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,1687
  • EURO
    48,0665
  • ALTIN
    4682.65
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe David Alaba'nın peşinde
Spor

İspanyol basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe David Alaba'nın peşinde

Transfer döneminin bitmesine kısa bir süre kala çalışmalarına hız veren Beşiktaş ve Fenerbahçe, İspanyol devi Real Madrid'in yıldız oyuncusu David Alaba'nın peşine düştü. İspanyol basınında yer alan habere göre iki kulüp oyuncunun durumunu sordu. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ3 Eylül 2025 Çarşamba 11:53 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Beşiktaş ve Fenerbahçe David Alaba'nın peşinde
ABONE OL

Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferin son günlerinde Real Madrid'li yıldızın peşine düştü.

DefansaCentral'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ilgileniyor. Haberde kulüplerin Avusturyalı yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi.

PEREZ, SATIŞA SICAK

Haberin detaylarında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan 33 yaşındaki stoperin transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 14 maçta süre alan yıldız oyuncu, bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.

ÖNERİLEN VİDEO

KIZILELMA bir testi daha geçti!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.