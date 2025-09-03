Fenerbahçe ve Beşiktaş, transferin son günlerinde Real Madrid'li yıldızın peşine düştü.

DefansaCentral'de yer alan habere göre; Fenerbahçe ve Beşiktaş, Real Madrid forması giyen David Alaba ile ilgileniyor. Haberde kulüplerin Avusturyalı yıldızın durumunu sorduğu kaydedildi.

PEREZ, SATIŞA SICAK

Haberin detaylarında Real Madrid Başkanı Florentino Perez'in yıldız oyuncuyla yolların ayrılmasına sıcak baktığı belirtildi.

Öte yandan 33 yaşındaki stoperin transfer olmaya sıcak bakmadığı kaydedildi.

PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezon 14 maçta süre alan yıldız oyuncu, bu sezon şu ana kadar forma şansı bulamadı.