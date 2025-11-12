İSTANBUL 17°C / 11°C
Spor

İspanyol basını duyurdu! Dünya devi Victor Osimhen'in peşinde

Sezon başında Galatasaray'ın bonservisini aldığı Nijeryalı yıldız Victor Osimhen için yeni bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan habere göre Katalan ekibi Barcelona, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ12 Kasım 2025 Çarşamba 11:40 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Dünya devi Victor Osimhen'in peşinde
Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kadrosuna kattığı Victor Osimhen, 75 milyon euroluk bonservis bedeliyle Süper Lig tarihinin en pahalı transferi olmuştu. Sarı-kırmızılı forma altında sergilediği performansla büyük beğeni toplayan Nijeryalı yıldız, dünya devlerinin de transfer listelerini süslüyor.

Fichajes'te yer alan habere göre, Barcelona, Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Katalan devinde sportif direktör Deco'nun yıldız golcünün profil ve maliyet olarak kulübe uygun olduğunu belirlediği aktarıldı. Osimhen'in henüz tam potansiyeline ulaşmadığını düşünen Barcelona'nın futbolcuyu Haaland ve Julian Alvarez'e kıyasla daha az maliyetle kadrosuna katabileceği ifade edilirken, düşünülen bonservis bedeline dair bilgi verilmedi.

Haberde, "Victor Osimhen'in transferi, FC Barcelona'nın kulübün mali durumunu tehlikeye atmadan Lewandowski'nin yerine bir halef bulma ihtiyacını da karşılıyor. Osimhen, büyük bir projeye atılmaya hazır, gelişmekte olan bir oyuncuyu temsil ediyor ve bu da onu Haaland veya Julián Álvarez'den daha uygun bir seçenek haline getiriyor." ifadeleri yer aldı.

Osimhen'in Barcelona için uygun profil olması ise haberde şu ifadelerle anlatıldı:

"Barcelona, Victor Osimhen'in sadece gol katkısı yapmadığını, aynı zamanda karakter ve yoğunluk gibi büyük bir projeye liderlik eden bir forvet için olmazsa olmaz niteliklere de sahip olduğunu vurguluyor. Deco, Osimhen'in "lider zihniyetine" sahip olduğunu ve bunun Barcelona'nın hem saha içinde hem de saha dışında fark yaratabilecek oyunculara sahip olma felsefesiyle örtüştüğünü belirtti. Agresif ve rekabetçi profili, genç, hırslı ve gelişime açık bir forvet arayan kulübe hitap ediyor."

