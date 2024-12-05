Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol basınından Fichajes, Fenerbahçe için çarpıcı bir transfer iddiası geçti.

Habere göre Fenerbahçe, Roberto Firmino'ya talip oldu. Avrupa'ya dönüş hedefinde olan Firmino'nun hücumda kalite ve liderlik arayan takımlar için ilgi çekici bir seçenek olduğu vurgulandı.

Yine haberde Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için ünlü bir forvet aradığı ve Firmino'nun, Jose Mourinho'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyduğu kaydedildi.

Mourinho'nun Firmino'yu hücuma liderlik edecek ideal profil olarak gördüğü aktarıldı.

Brezilyalı futbolcunun deneyimi ve yeteneğinin Mourinho'yu cezbettiği, bu transferin Fenerbahçe'yi yeni bir rekabetçi seviyeye taşıyacağı haber detayında yer aldı.

3 yıldır Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino'nun piyasa değeri 2019 yılında 90 milyon euro seviyesini görmüştü.