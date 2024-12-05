İSTANBUL 12°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Aralık 2024 Perşembe / 4 CemaziyelAhir 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    34,7366
  • EURO
    36,7111
  • ALTIN
    2956.85
  • BIST100
    9948.88
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe için Roberto Firmino iddiası
Spor

İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe için Roberto Firmino iddiası

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe'de ara transfer dönemi için çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertli ekip için sürpriz iddia İspanyol basınından geldi. Habere göre Fenerbahçe, 33 yaşındaki deneyimli futbolcu Roberto Firmino'ya talip oldu. İşte detaylar...

5 Aralık 2024 Perşembe 12:18 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe için Roberto Firmino iddiası
ABONE OL

Jose Mourinho yönetiminde sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe, kış transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

İspanyol basınından Fichajes, Fenerbahçe için çarpıcı bir transfer iddiası geçti.

Habere göre Fenerbahçe, Roberto Firmino'ya talip oldu. Avrupa'ya dönüş hedefinde olan Firmino'nun hücumda kalite ve liderlik arayan takımlar için ilgi çekici bir seçenek olduğu vurgulandı.

Yine haberde Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için ünlü bir forvet aradığı ve Firmino'nun, Jose Mourinho'nun planlarına mükemmel bir şekilde uyduğu kaydedildi.

Mourinho'nun Firmino'yu hücuma liderlik edecek ideal profil olarak gördüğü aktarıldı.

Brezilyalı futbolcunun deneyimi ve yeteneğinin Mourinho'yu cezbettiği, bu transferin Fenerbahçe'yi yeni bir rekabetçi seviyeye taşıyacağı haber detayında yer aldı.

3 yıldır Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'de forma giyen Roberto Firmino'nun piyasa değeri 2019 yılında 90 milyon euro seviyesini görmüştü.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.