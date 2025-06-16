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Spor

İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'de gündem yeniden Antony

Gelecek sezon için hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe için İspanyol basını yeni bir iddia ortaya attı. Fenerbahçe'nin daha öncede teklifte bulunduğu Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'i yeniden gündemine aldığı öne sürüldü. İşte detaylar...

AKŞAM16 Haziran 2025 Pazartesi 09:26 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Fenerbahçe'de gündem yeniden Antony
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Manchester United, geçen sezon Real Betis'e kiralık gönderdiği Brezilyalı kanat Antony'yi bu yaz elden çıkarabilir. F.Bahçe'nin geçen sezon da teklif yaptığı 2000 doğumlu Brezilyalı kanat oyuncusu tercihini Real Betis'ten yana kullanmıştı. Kırmızı Şeytanlar, Betis'te iyi bir sezon geçiren Antony'nin çalkantılı durumu nedeniyle onunla sezona başlama konusunda endişeli. Yıldız oyuncunun değeri 95 milyon eurodan 35 milyon euroya kadar geriledi. Muchodeporte'deki habere göre Real Betis'in transferdeki en büyük rakibi Fenerbahçe. 2027'ye kadar sözleşmesi devam eden futbolcu için kiralama durumu olursa favori Betis görülüyor. Ancak Kanarya, bonservis hamlesiyle transferde öne geçebilir. Brezilyalı, geçen sezon 40 maçta 10 gol 5 asist üretti...

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