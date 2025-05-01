Galatasaray, deneyimli kalecisi Fernando Muslera ile sezon sonunda yollarını ayırmaya hazırlanıyor. Sarı-Kırmızılılar, Uruguaylı file bekçisinin ardından kalesini güvenilir bir isimle doldurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda hazırlanan listede Real Madrid'in ikinci kalecisi Andriy Lunin'in olduğu öğrenildi. İspanyol basınında çıkan haberlere göre; sezon sonunda Eflatun-Beyazlılar'dan ayrılması beklenen file bekçisi gelen teklifleri değerlendirecek. Sarı-Kırmızılılar'ın sezon başından beri Lunin'e ilgi duyduğu belirtildi.

SEZON İSTEDİĞİ GİBİ GEÇMEDİ

Marca'da yer alan haberde kalecinin durumuyla ilgili şu bilgiler paylaşıldı: "Real Madrid'de Andriy Lunin'in durumu karara bağlanacak. Kaleci geçen yaz sözleşmesini yeniledi, ancak gerçek şu ki 2029'a kadar geçerli olacak yeni sözleşmeyi imzalasa da sezon umduğu gibi geçmedi. Bu yıl, birkaç takım oyuncunun menajeriyle temas kurdu. Nitekim birkaç gün önce Lunin'in menajeri Jorge Mendes, kulüp yetkilileriyle bir araya gelerek kalecinin güncel durumunu aktardı ve gelen teklifleri görüşmeye başladı. Sezon boyunca en ısrarcı olan kulüplerden biri Galatasaray oldu, ancak anlaşma yok.

DEĞERLENDİRME YAPILACAK

Sadece durum analizi yapılıyor." Kariyerine ülkesinin takımlarından Metalist U19'da başlayan Lunin, Dnipro'nun alt yaş kategorisinde oynadıktan sonra A takıma çıktı. Zorya Luhansk'a 2017-18'de imza atan Ukrayanlı, 1 sezon sonra 8.50 milyon euro bedelle Real Madrid'in kapısından içeri girdi. Eflatun-Beyazlılar'a imza attıktan sonra 3 sezonu kiralık olarak Leganes, Valladolid ve Real Oviedo gibi takımlarda geçiren kaleci, şu anda Thibaut Courtois'nın arkasında yedek bekliyor. 26 yaşındaki file bekçisi bu sezon La Liga'da 5 kez görev aldı. Toplamda ise 12 maça çıkarak 19 gol yedi, 4 mücadelede kalesini gole kapadı.