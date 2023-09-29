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Spor

İspanyol basını duyurdu! İşte Arda Güler'in dönüş tarihi

18 yaşındaki yıldız futbolcu Arda Güler, dünya devi Real Madrid'e transfer olduktan sonra sakatlıklardan bir türlü kurtulamadı. Son olarak La Plamas ile oynanacak maç öncesi sakatlanan milli futbolcu Arda Güler'in yeşil sahalara dönüş tarihini İspanyol basını duyurdu. İşte o tarih...

29 Eylül 2023 Cuma 12:49 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! İşte Arda Güler'in dönüş tarihi
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Real Madrid'de bir kez daha sakatlanan Arda Güler, İspanya'da gündem olmaya devam ediyor.

İspanyol basını, 18 yaşındaki genç futbolcunun sakatlığını ve muhtemel geri dönüş tarihini masaya yatırdı.

Arda Güler'in bir sorun yaşanmaması durumunda 9-17 Ekim tarihleri arasında verilecek milli aranın ardından hazır olmasının beklendiği belirtildi.

Genç yıldızın, 21 Ekim'de ligdeki Sevilla ya da 24 Ekim Şampiyonlar Ligi'ndeki Braga karşılaşmasında oynama ihtimalinin olduğu aktarıldı.

Arda'nın Real Madrid'in Girona, Napoli ve Osasuna maçlarında sakatlığı nedeniyle yer alamayacağı hatırlatıldı.

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