Devre arasında Galatasaray'ın Milan'dan kiraladığı Alvaro Morata, takımda kalıp kalmayacağı ile ilgili kararını verdi.

AS'ta yer alan habere göre; İspanyol yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte kalmak istiyor. Ancak Morata, ilk 11'de daha fazla süre almak istediğini belirtti. Ayrıca haberde Galatasaray yönetiminin 32 yaşındaki golcünün takımda kalmasını istediği bilgisi yer aldı.

Sarı-kırmızılı ekibin Morata ile yollarını ayrılması fikrinden vezgeçtiği ve sezon ortası opsiyonunun kullanılacağı bildirildi. İspanyol santrforun 2025-26 sezonunun sonuna kadar Galatasaray'da kalacağı bekleniyor. Son olarak haberde Okan Buruk'un Morata'dan memnun kaldığı söylendi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Bu sezon sarı-kırmızılı forma ile Trendyol Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda toplamda 12 maça çıkan Morata, bu müsabakalarda 6 gol atıp 2 de asist yaptı.