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Spor

İspanyol basını duyurdu! Real Madrid, Edin Dzeko'ya talip oldu

Sezonun sona ermesiyle birlikte Fenerbahçe'den ayrılan Edin Dzeko için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. İspanyol devi Real Madrid'in, Bosnalı golcüyle ilgilendiği öne sürüldü. İşte detaylar...

Haber Merkezi4 Haziran 2025 Çarşamba 01:21 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Real Madrid, Edin Dzeko'ya talip oldu
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Fenerbahçe'deki iki sezonluk kariyerine nokta koyan ve sarı-lacivertlilerden ayrılan Edin Dzeko için olay yaratan bir iddia gündeme geldi.

GÜNDEMDE DZEKO VAR

Defansa Central'de yer alan habere göre, Real Madrid, Dzeko ile ilgileniyor.

İspanyol ekibi, teknik direktör Xabi Alonso'nun takıma yedek bir golcü istemesinin ardından Dzeko'yu gündemine aldı.

Real Madrid'in; takımda belirli bir rolü olan, yüksek maaşı olmayan, bir sezonluk sözleşme imzalayacak ve yedek kalmayı sorun etmeyen bir oyuncu aradığı ve 39 yaşındaki Dzeko'ya yöneldiği kaydedildi.

MODRIC İLE YOLLAR AYRILDI

Edin Dzeko'nun Real Madrid için dezavantajının ise yaşı olduğu belirtildi. Real Madrid'in, 39 yaşındaki Luka Modric ile yollarını ayırmasının ardından Dzeko'nun transferini de ciddi bir şekilde değerlendirdiği öne sürüldü.

BAŞKA TALİPLERİ VAR

Öte yandan İspanyol basınındaki haberde, Dzeko'nun yaşını sorun etmeyen takımlar olduğu ve İtalya'dan Bologna ve Como ile birlikte Hırvatistan'dan da Hajduk Split'in Bosnalı golcü ile ilgilendiği hatırlatıldı.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de iki sezon boyunca forma giyen Edin Dzeko, sarı-lacivertlilerde 99 maçta 46 gol attı ve 18 asist yaptı.

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