İspanyol basını duyurdu! Süper Lig devi peşinde

Süper Kupa'da Beşiktaş karşısında alınan hezimetin ardından Galatasaray yönetimi kadroya takviye yapmak için harekete geçti. Defansta ve sol bekte yaşanan aksamalar nedeniyle sarı kırmızı takımın yöneticileri transfer girişimini hızlandırdı.

İspanyol AS gazetesinin haberine göre Galatasaray, Al Nassr'dan ayrılmak isteyen Aymeric Laporte ve Tottenham'da oynayan Sergio Reguilon'u kadrosuna katmak istiyor.

Tottenham, İspanyol oyuncu Reguilon'un ayrılmasına sıcak bakıyor. Aymeric Laporte transferinde ise Galatasaray, Real Madrid ile yarışacak.

TRANSFERLERİN ÖNÜNDEKİ ENGEL

Habere göre Galatasaray'ın transfer yapabilmesi için Sergio OIiveira ve Alexander Cicaldau'nun satılmasını bekleyecek.