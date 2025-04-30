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Spor

İspanyol basını duyurdu! Xabi Alonso sonrası Arda Güler için yeni bir dönem başlayabilir

Real Madrid'de eleştiri oklarının hedefi olan teknik direktör Carlo Ancelotti ile sezon sonunda yolların ayrılmasına kesin gözü ile bakılıyor. Ancelotti sonrası takımın başına Xabi Alonso'nun geçmesi beklenirken İspanyol basını böyle bir durumun yaşanması halinde milli yıldız Arda Güler için takımda yeni bir dönemin başlayacağı belirtti. İşte detaylar...

30 Nisan 2025 Çarşamba 13:51 - Güncelleme:
İspanyol basını duyurdu! Xabi Alonso sonrası Arda Güler için yeni bir dönem başlayabilir
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Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi ve Kral Kupası'nın Barcelona'ya kaptırılması sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ancelotti ile yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin en fazla eleştiri aldığı konulardan biri de Arda Güler'e yeteri kadar forma şansı vermemesiydi.

İspanyol basınında Ancelotti'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte Arda Güler için de yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçeceği konuşulurken, İspanyol çalıştırıcının sisteminde Arda Güler'in önemli bir yerinin olması bekleniyor.

Xabi Alonso'nun Real Madrid'in teknik direktörü olduğu senaryoda Arda Güler'e ilk şansın Kulüpler Dünya Kupası'nda geleceği belirtildi.

14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Alonso'nun Arda Güler'e büyük roller vermesi bekleniyor.

BU SEOZNKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 37 maçta forma giydi ve 4 gol-8 asistlik skor katkısı verdi.

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