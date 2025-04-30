Şampiyonlar Ligi'nden elenilmesi ve Kral Kupası'nın Barcelona'ya kaptırılması sonrası eleştiri oklarının hedefi olan Ancelotti ile yolların ayrılmasına artık kesin gözüyle bakılıyor.

Real Madrid'de teknik direktör Carlo Ancelotti'nin en fazla eleştiri aldığı konulardan biri de Arda Güler'e yeteri kadar forma şansı vermemesiydi.

İspanyol basınında Ancelotti'nin takımdan ayrılmasıyla birlikte Arda Güler için de yeni bir dönemin başlayacağı belirtildi.

ARDA GÜLER İÇİN YENİ BİR DÖNEM BAŞLAYACAK

Bayer Leverkusen Teknik Direktörü Xabi Alonso'nun Real Madrid'in başına geçeceği konuşulurken, İspanyol çalıştırıcının sisteminde Arda Güler'in önemli bir yerinin olması bekleniyor.

Xabi Alonso'nun Real Madrid'in teknik direktörü olduğu senaryoda Arda Güler'e ilk şansın Kulüpler Dünya Kupası'nda geleceği belirtildi.

14 Haziran-13 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek organizasyonda Alonso'nun Arda Güler'e büyük roller vermesi bekleniyor.

BU SEOZNKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla 37 maçta forma giydi ve 4 gol-8 asistlik skor katkısı verdi.