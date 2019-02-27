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İspanyol basını Enes Ünal'ı konuşuyor

İspanyol AS gazetesi, La Liga'da kiralık olarak Real Valladolid forması giyen Enes Ünal'dan övgüyle bahsetti.

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İspanya La Liga'da bonservisi Villarreal'de bulunan ve bu sezon Real Valladolid'de kiralık olarak forma giyen Enes Ünal, İspanya basınının dikkatini çekmeye devam ediyor.

AS gazetesi, 21 yaşındaki Milli forvet hakkında övgüyle bahsederken Enes Ünal için ''La Liga'nın yükselen değeri'' yorumunda bulundu.

''LA LIGA'NIN GELECEĞİNE DAMGA VURUR''

Enes Ünal'ın henüz 16 yaşında Bursaspor forması giydiğini hatırlatan AS gazetesi, genç futbolcunun önce Manchester City, ardından NAC Breda, Twente, Villarreal, Levante ve Real Valladolid'e gittiğini belirtirken ''Mayıs ayında 22 yaşına girecek ve şimdiden 4 ülkede oynama tecrübesine sahip. Enes, bu tecrübesiyle La Liga'nın geleceğine damga vurabilecek bir isim. Bu da Villarreal taraftarları için çok iyi bir gelişme.'' sözlerini kullandı.

Enes Ünal, bu sezon La Liga'da 21 maça çıkarken 3 gol ve 1 asist üretti. Milli futbolcu, La Liga'da toplam kariyerinde ise 51 maçta 9 gol kaydetti.

(Sporx)

''Kılıçdaroğlu, ne kadar terör örgütü varsa, hepsinin gönlünü yaptı''

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