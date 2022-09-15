İspanyol basını Galatasaray'ı konuşuyor

İspanyol basını, Galatasaray'ın yıldızlar topluluğu kadrosunu manşete taşıdı. İspanyol sport.es, "Yerli ve yabancı transferleriyle şaşırttı. Yetenekli, ilginç bir takım. Hedef 2000'li yıllardaki UEFA Kupası başarısını ve şampiyonlukları tekrarlamak" yorumunu yaptı. İspanyol yıldız Juan Mata'nın fotoğrafının yer aldığı haberde www.sport. es, G.Saray'ın önemli transferlere imza attığını hatırlattı.

Akşam Gazetesi'nde yer alan habere göre, Sarı-Kırmızılılar'ın yeni kadrosunun Avrupa'da uzun yıllar oynamış, tecrübeli isimlerden oluştuğu belirtilen haberde şu görüşlere yer verildi: "Türk takımı önemli oyuncularla dolu bir ekip kurdu. Diğer yıldızlarının yanına Icardi, Torreira, Juan Mata ve Mertens'i eklediler. Buruk'un G.Saray'ı bu yaz pazarında yerli ve yabancı transferleriyle şaşırttı. Avrupa futbolunda uzun bir geçmişe sahip oyuncuların gelmesi, yetenekli, ilginç ve meraklı bir takım kurmasını sağladı.

ÖNEMLİ YILDIZLARA YÖNELDİLER

Geçen sezon Avrupa Ligi'nde elenen Türkler, Mauro Icardi, Lucas Torreira, Juan Mata ve Dries Mertens gibi isimlerle yeniden çıkış arıyor. Türk takımı yaz döneminde toplam 14 oyuncuya imza attırdı. Okan Buruk'un onayıyla, özellikle yoğun bir pazarda net bir hedefe yöneldiler. Lig şampiyonluğu mücadelesine dönmek ve 2000 yılında UEFA'yı kazanan takım yeniden yakalamak istiyorlar. Ayrıca Türkiye Süper Kupası'nı yeniden kazanmak ve şampiyonluklara geri dönmek niyetindeler. Bu da onların büyük yatırımlara dönmesine neden oldu."