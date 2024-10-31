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Spor

İspanyol basını kararı duyurdu! Arda Güler için ayrılık kapıda

Bu sezon Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan milli yıldız Arda Güler için ayrılık iddiaları güçlendi. Teknik direktör Carlo Ancelotti'nin yüksek tempoya uyum sağlayamadığı için süre vermek istemediği Arda Güler'in kiralık olarak gönderilmesi ve daha iyi bir şekilde takıma geri dönmesi hedefleniyor. İşte detaylar...

31 Ekim 2024 Perşembe 15:02 - Güncelleme:
İspanyol basını kararı duyurdu! Arda Güler için ayrılık kapıda
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Carlo Ancelotti'den yeterli forma şansını bulamayan Arda Güler'in kiralık olarak Real Madrid'den ayrılabileceği iddia edildi.

11 maçta sadece 292 dakika forma giyebilen 19 yaşındaki futbolcunun, hünerlerini istikrarlı bir şekilde sergileyebileceği yeni bir maceraya yelken açabileceği belirtildi.

Fichajes'te yer alan habere göre, Ancelotti'nin kritik maçlarda süre vermediği Arda Güler, Real Madrid'de talep edilen yüksek tempoya uyum sağlayamıyor.

Ancelotti'nin güvenini kazanamayan milli futbolcunun, takımdan kiralık olarak ayrılmaya artık daha sıcak baktığı öne sürüldü. Haberde, "Arda Güler ve yakın çevresi, kiralık olarak ayrılmayı geri bir adım değil, Real Madrid'e daha güçlü dönebilmek için bir fırsat olduğunu biliyor." ifadeleri kullanıldı.

DAHA GÜÇLÜ DÖNMESİ HEDEFLENİYOR

Arda Güler'in yeteneklerine inanan Real Madrid taraftarları da futbolcunun kiralanması gerektiğini düşünüyor. Genç futbolcunun düzenli forma giyebileceği bir takıma gitmesi durumunda Real Madrid'e daha güçlü dönmesi bekleniliyor. Haberde Arda Güler ile ilgilenen birçok Avrupa ekibi olduğu da vurgulandı.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasını giydiği 11 maçta gol ya da asist katkısı üretemedi.

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