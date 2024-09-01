LaLiga'da 2024-25 sezonuna iyi bir giriş yapamayan Real Madrid, 3 haftada 1 galibiyet, 2 beraberlik alabildi.
Real Madrid 4. hafta maçında bu akşam TSİ 22:30'da Real Betis'i konuk edecek.
Arda Güler'in Real Betis maçına ilk 11'de başlayacağına dair haberler Marca'da yer alırken, İspanyol devinden dikkat çeken bir paylaşım geldi.
Real Madrid'in maç günü paylaşımında Arda Güler'e de yer vermesi dikkat çekti.
Arda Güler ligin 2. haftasındaki Real Valladolid maçında ilk 11'de sahaya çıkmış ve 70 dakika oyunda kalmıştı.