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Spor

İspanyol basını transferi duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni gözdesi

Sezonun tamamlanmasının ardından transferde hareketli günler yaşanmaya başladı. Gelecek sezon için kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe son olarak Atletico Madrid forması giyen Memphis Depay'i gündemine aldı. İşte detaylar...

22 Haziran 2024 Cumartesi 10:15 - Güncelleme:
İspanyol basını transferi duyurdu! İşte Fenerbahçe'nin yeni gözdesi
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Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Michy Batshuayi ile yollarını ayırmasının ardından forvet arayışlarını hızlandırdı. Sarı lacivertli takımın, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona erecek olan Memphis Depay'ı kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

İspanyol basınından Todo Fichajes'in haberine göre; Atletico, mukavelesi 30 Haziran'da bitecek olan ve kulübün en yüksek maaşlı oyuncularından birisi konumunda bulunan Depay'a yeni sözleşme önermeyecek.

Bonsevisini eline alacak yıldız futbolcunun transferi için devreye girecek kulübün ise Jose Mourinho'nun teknik direktörlüğünde iddialı bir kadro hazırlamaya çalışan Fenerbahçe olduğu ifade edildi.

HEDEFTE BİR İSİM DAHA VAR

Haber detayında sarı lacivertlilerin ilgilendiği tek Atletico Madridli futbolcunun Depay olmadığı da belirtildi. Fenerbahçe geçen sezon kiralık olarak forma giyen Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra İspanyol golcü Alvaro Morata'yı da kadrosuna katmak istiyor.

GEÇEN SEZONKİ PERFORMANSI

30 yaşındaki Hollandalı golcü, geçen sezon 33 maçta 9 gol, 2 asistlik bir performans sergiledi.

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