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Spor

İspanyol basını Xabi Alonso'nun planını duyurdu! İşte Arda Güler'in takımdaki yeni rolü

Carlo Ancelotti sonrası Real Madrid'de teknik direktörlük görevine gelecek olan Xabi Alonso'nun Arda Güler için yeni bir planı olduğu ortaya çıktı. Başarılı teknik adam, Arda Güler'e yeni sezon daha fazla süre vererek orta sahada liderlik rolüne üstlenmesini amaçlıyor. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ14 Mayıs 2025 Çarşamba 16:17 - Güncelleme:
İspanyol basını Xabi Alonso'nun planını duyurdu! İşte Arda Güler'in takımdaki yeni rolü
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Real Madrid'in gelecek sezonki planlarında Arda Güler önemli bir yer tutuyor. Teknik direktörlük koltuğuna oturacak Xabi Alonso'nun, genç Türk yıldızı dikkatle izlediği ve onun teknik becerilerine hayranlık duyduğu öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'den transfer olduğu günden bu yana gelişimi yakından takip edilen Arda için kulüp içinde "yeni Modric" benzetmeleri yapılıyor. Florentino Perez ise Güler'i satmaya yanaşmıyor.

Haberin detaylarında, 1 Haziran'da göreve başlaması beklenen Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte, Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması ve orta sahada liderlik rolüne soyunması bekleniyor.

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