Real Madrid'in gelecek sezonki planlarında Arda Güler önemli bir yer tutuyor. Teknik direktörlük koltuğuna oturacak Xabi Alonso'nun, genç Türk yıldızı dikkatle izlediği ve onun teknik becerilerine hayranlık duyduğu öne sürüldü.

İspanyol basınında yer alan haberde; Fenerbahçe'den transfer olduğu günden bu yana gelişimi yakından takip edilen Arda için kulüp içinde "yeni Modric" benzetmeleri yapılıyor. Florentino Perez ise Güler'i satmaya yanaşmıyor.

Haberin detaylarında, 1 Haziran'da göreve başlaması beklenen Xabi Alonso'nun gelişiyle birlikte, Arda Güler'in daha fazla forma şansı bulması ve orta sahada liderlik rolüne soyunması bekleniyor.