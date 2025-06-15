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Spor

İspanyol basını yazdı! Galatasaray'a Ter Stegen müjdesi

Galatasaray'ın, Barcelona'nın maaşı nedeniyle serbest bırakmaya hazırlandığı Ter Stegen ile anlaşmaya yakın olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi15 Haziran 2025 Pazar 20:28 - Güncelleme:
İspanyol basını yazdı! Galatasaray'a Ter Stegen müjdesi
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Transfer sezonuna Leroy Sane hamlesi ile hızlı başlayan Galatasaray, kaleci takviyesi için düğmeye bastı.

Sarı-kırmızılı ekip, Fernando Muslera'nın boşluğunu bir dünya yıldızı ile doldurmaya hazırlanıyor. Alman kaleci Ter Stegen sarı-kırmızılı formaya çok yakın.

İSPANYOL BASINI YAZDI

Mundo Deportivo'nun haberine göre Katalan ekibinden sürpriz bir hamle geldi. Söz konusu haberde Alman kalecinin bonservissiz olarak takımdan ayrılma ihtimalinin altı çizildi.

Haberin detaylarında Barcelona'nın oyuncunun maaş yükünden kurtulmak istediği kaydedildi.

"GALATASARAY DAHA CÖMERT DAVRANACAK!"

Galatasaray'ın bu hamleden sonra yıllık ücret konusunda daha cömert davranabileceği aktarıldı.

Kulübü ile 3 yıllık sözleşmesi bulunan Ter Stegen'in sık sık sakatlanması nedeniyle gözden çıkarıldığı öğrenildi.

"GALATASARAY 'ÇEKİCİ' ADRES!"

Yıldız futbolcuların bulunduğu bir kadrosu olan Galatasaray'ın Ter Stegen için ilgi çekici bir adres olabileceği yorumu da yapıldı.

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak olması nedeniyle 2026 Dünya Kupası öncesinde Alman file bekçisinin, vitrinde parlayarak milli takım kadrosunda yer alabileceğini düşündüğü ifade edildi.

PİYASA DEĞERİ 12 MİLYON EURO

33 yaşındaki Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

U16 takımlarından itibaren Almanya kalesini koruyan Ter Stegen, 44 defa da A takımla sahaya çıktı.

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